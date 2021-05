Lazio prosegue rincorsa Champions | 4-3 al Genoa

(Di domenica 2 maggio 2021) Lala suaa un posto introvando l`undicesima vittoria casalinga consecutiva: 4-3 al. Spettacolo di reti all`Olimpico, con Correa e Immobile in gol nel primo tempo. La ripresa si apre con l`autogol di Marusic e il tris di Luis Alberto nel giro di 2`, poi Correa cala il poker. A 10` dalla fine ilaccorcia con due gol (Scamacca e Shomurodov) in un minuto. Immobile raggiunge Silvio Piola in cima alla classifica dei migliori marcatori nella storia del clubTrentaquattresima giornata: Verona-Spezia 1-1, Crotone-Inter 0-2, Milan-Benevento 2-0;4-3, ore 15 Bologna-Fiorentina, Napoli-Cagliari, Sassuolo-Atalanta, ore 18 Udinese-Juventus, ore 20.45 Sampdoria-Roma, 3/5 ore 20.45 Torino-ParmaClassifica: ...

askanews

Ammoniti : Soumaoro (B), Svanberg (B), Milenkovic (F), Igor (F) La cronaca di Lazio-Genoa La Lazio conquista l'undicesima vittoria casalinga consecutiva e prosegue la sua rincorsa a un posto in Champions trovando l`undicesima vittoria casalinga consecutiva: 4-3 al Genoa. Spettacolo di reti all`Olimpico, con Correa e Immobile in gol nel primo tempo.