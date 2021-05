L’Arcigay tuona contro Pio e Amedeo | “È inaccettabile quello che hanno detto”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 2 maggio 2021) Da qualche giorno, Felicissima Sera ha chiuso ufficialmente i battenti registrando ascolti mostruosi. Il programma di Pio eè stato, infatti, una vera e propria rivelazione che ha regalato qualche ora di spensieratezza al pubblico italiano. Tuttavia, nel corso delle puntate, non sono mancati momenti di forte perplessità, specie riguardo l’ultimo monologo sui gay. Il duo foggiano ha fatto intendere che conta l’intenzione di chi dice “ricchi**e”, e non la parola. Sta di fatto che l’associazione Arcigay è intervenuta sul caso. Pio e: il monologo sui gay In occasione dell’ultimo appuntamento di Felicissima Sera andato in onda il 30 aprile 2021, Pio edato sfogo ad un altro monologo molto deciso. Questa volta si è parlato dell’uso di alcune espressioni, quali “ne*ro” e “ricchi**e”. I due, tra una ...