Inter | lo scudetto di Antonio Conte

(Di domenica 2 maggio 2021) La firma disullodella rinascita. Dopo 11 anni, dall’indimenticata stagione del triplete, l’torna vincere lo. Dopo aver visto festeggiare i rivali storici del Milan, l’anno successivo, e della Juventus per ben nove anni di fila i nerazzurri tornano a guardare tutti dall’alto in basso in Italia. La stagione di Lukaku e compagni, iniziata in malo modo con la sconfitta nel derby e proseguita peggio, con la prematura eliminazione dalla Champions League, cambia marcia a gennaio grazie alla vittoria per 2-0 contro la Juventus, un successo ancor più netto di quanto dica il punteggio e che dà nuova linfa ad una squadra che fino a quel momento stava ripetendo gli alti e bassi che hanno contraddistinto il decennio precedente. L’deve le sue fortune in ...

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - Inter : ?? Festeggia con noi lo Scudetto, con i prodotti celebrativi dei CAMPIONI D'ITALIA! Scoprili qui ??… - AllanPoe81 : RT @dellas8427: #Inter - #Zhang sventola la bandiera IM Scudetto ????@fcin1908it - robianchin : RT @Milanistiblog: Inter Campione D'Italia 2021. Scudetto meritato! -

Ultime Notizie dalla rete : Inter scudetto

Non era certo lol'obiettivo di Gian Piero Gasperini, che al termine della sfida che la sua Atalanta ha pareggiato con il Sassuolo appare piuttosto seccato: "L'aveva già vinto, non fosse stato questo ...L'ha vinto matematicamente il campionato di Serie A grazie al risultato dell'Atalanta contro il Sassuolo. Al triplice fischio della gara a Reggio Emilia è iniziata la festa dei tifosi a Milano. ...L'Inter è Campione d'Italia, ma il percorso per il titolo è stato formato da numerose tappe decisive in tutte le competizioni.Complimenti e applausi all'Inter per lo scudetto. Critiche e polemiche per il maxi assembramento dei tifosi nerazzurri in Piazza Duomo. Una polemica annunciata se così si può ...