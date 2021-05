Inter | lo scudetto di Antonio Conte

(Di domenica 2 maggio 2021) (Adnkronos) - La firma disullodella rinascita. Dopo 11 anni, dall'indimenticata stagione del triplete, l'torna vincere lo. Dopo aver visto festeggiare i rivali storici del Milan, l'anno successivo, e della Juventus per ben nove anni di fila i nerazzurri tornano a guardare tutti dall'alto in basso in Italia. La stagione di Lukaku e compagni, iniziata in malo modo con la sconfitta nel derby e proseguita peggio, con la prematura eliminazione dalla Champions League, cambia marcia a gennaio grazie alla vittoria per 2-0 contro la Juventus, un successo ancor più netto di quanto dica il punteggio e che dà nuova linfa ad una squadra che fino a quel momento stava ripetendo gli alti e bassi che hanno contraddistinto il decennio precedente. L'deve le ...

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - Inter : ?? Festeggia con noi lo Scudetto, con i prodotti celebrativi dei CAMPIONI D'ITALIA! Scoprili qui ??… - Andrea54065279 : RT @NonEvoluto: Il lato positivo di tutto quanto sta succedendo intorno al #Milan, è che distrae così tanto da rendere lo scudetto nerazzur… - xCaaarlaa : @daqualcheparte Amo l’Inter ha vinto lo scudetto, nel caso in cui non te lo avessi ancora detto -

Ultime Notizie dalla rete : Inter scudetto

L', che ha regalato il primoa una proprieta' straniera nella storia del nostro campionato (e Steven Zhang e' il piu' giovane presidente campione d'Italia dal dopoguerra a oggi), vanta ..., ZHANG, 'GRAZIE A TUTTI' Il presidente dell', Steven Zhang esulta sui social per la vittoria dello. 'Grazie a tutti', scrive il presidente su Instagram con i cuiri nero e ...I tifosi dell'Inter sono scesi in piazza Duomo a Milano per festeggiare lo scudetto della squadra milanese, vinto dopo 10 anni con 4 giornate di anticipo grazie al pareggio ...Nel pomeriggio, complice il pareggio dell’Atalanta in casa del Sassuolo, l’Inter si è laureata Campione d’Italia per la 19^ volta. Un epilogo che veniva dato ormai per scontato, ma che solo oggi pomer ...