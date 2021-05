IndyCar, Texas race-2: Pato O’Ward vince per la prima volta in carriera! (Di lunedì 3 maggio 2021) Pato O’Ward vince per la prima volta nell’IndyCar Series! Il messicano firma il successo con McLaren SP nella seconda prova del doubleheader al Texas Motor Speedway. Il messicano, con questo risultato, diventa il quarto vincitore diverso dal Barber ad oggi, il secondo a conquistare il primo acuto in carriera nel 2021 dopo lo spagnolo Alex Palou (Chip Ganassi #10). La seconda gara su ovale del 2021 si è aperta nel peggiore dei modi. Il brasiliano Pietro Fittipaldi (Coyne #52) ha tamponato il francese Sebastien Bourdais (Foyt #14) pochi istanti prima della bandiera verde. Il contatto ha innescato una carambola in cui sono rimasti coinvolti anche Conor Daly (Carlin #59), Dalton Kellett (Foyt #4) e Alexander Rossi (Andretti #28). Alla ripartenza si è ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021)per lanell’Series! Il messicano firma il successo con McLaren SP nella seconda prova del doubleheader alMotor Speedway. Il messicano, con questo risultato, diventa il quarto vincitore diverso dal Barber ad oggi, il secondo a conquistare il primo acuto in carriera nel 2021 dopo lo spagnolo Alex Palou (Chip Ganassi #10). La seconda gara su ovale del 2021 si è aperta nel peggiore dei modi. Il brasiliano Pietro Fittipaldi (Coyne #52) ha tamponato il francese Sebastien Bourdais (Foyt #14) pochi istantidella bandiera verde. Il contatto ha innescato una carambola in cui sono rimasti coinvolti anche Conor Daly (Carlin #59), Dalton Kellett (Foyt #4) e Alexander Rossi (Andretti #28). Alla ripartenza si è ...

