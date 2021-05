India | spoglio parziale elezioni locali | bocciatura per Modi

(Di domenica 2 maggio 2021) È in corso da questa mattina inlodelle schede per il rinnovo delle assemblee di quattro stati e una unità territoriale. Secondo i risultati parziali, in West Bengal il previsto testa a ...

Ultime Notizie dalla rete : India spoglio

Agenzia ANSA

È in corso da questa mattina inlodelle schede per il rinnovo delle assemblee di quattro stati e una unità territoriale. Secondo i risultati parziali, in West Bengal il previsto testa a testa tra la governatrice in ...Lodella Birmania sotto le precedenti giunte militari era stato in un certo senso ... mentre è più cauta la posizione dell'e del Giappone, entrambi partner commerciali di primo piano ...È in corso da questa mattina in India lo spoglio delle schede per il rinnovo delle assemblee di quattro stati e una unità territoriale. (ANSA) ...Si svolgerà domani l'ottava e ultima fase delle elezioni per il rinnovo dell'assemblea legislativa dello Stato indiano del Bengala ...