Il monologo di Fedez contro Draghi, Lega e Rai è una rivoluzione underground (Di domenica 2 maggio 2021) Non ci sarebbe stato nulla di strano se fosse stata una Dance Hall o una Jam Rap, di quelle che c’erano negli anni ’90 dove i rapper litigavano per avere in mano il microfono e tra un pezzo e l’altro esponevano il loro pensiero antisistema, manifestando sdegno e protesta. Nulla di stano perché quella era una cultura underground e una volta la chiamavamo contro-informazione. Invece Fedez ieri l’ha fatto in diretta tv, davanti a milioni di spettatori e questo oggettivamente ha dell’inedito e dell’incredibile. Da qualsiasi punto di vista la si voglia vedere, quello che ieri il rapper milanese ha messo in scena davanti all’audience di Raitre è stato un gesto di disobbedienza mediatica, una rivoluzione nei confronti del mainstream. Già da come si è presentato sul palco con il cappellino calato sugli occhi, non era più il ... Leggi su tpi (Di domenica 2 maggio 2021) Non ci sarebbe stato nulla di strano se fosse stata una Dance Hall o una Jam Rap, di quelle che c’erano negli anni ’90 dove i rapper litigavano per avere in mano il microfono e tra un pezzo e l’altro esponevano il loro pensiero antisistema, manifestando sdegno e protesta. Nulla di stano perché quella era una culturae una volta la chiamavamo-informazione. Inveceieri l’ha fatto in diretta tv, davanti a milioni di spettatori e questo oggettivamente ha dell’inedito e dell’incredibile. Da qualsiasi punto di vista la si voglia vedere, quello che ieri il rapper milanese ha messo in scena davanti all’audience di Raitre è stato un gesto di disobbedienza mediatica, unanei confronti del mainstream. Già da come si è presentato sul palco con il cappellino calato sugli occhi, non era più il ...

fanpage : Cosa ha detto #Fedez al concerto del Primo Maggio: il monologo del cantante #1M2021 #concertone #concertoprimomaggio - SkyTG24 : #Fedez ha recitato un monologo in cui ha preso di mira le frasi omofobe degli esponenti leghisti. Da Salvini a Zan,… - ASovranista : @ricpuglisi Lucia Annunziata con un monologo di apertura pro fedez e con il ministro Andrea Orlando. Stessa Annunzi… - beren117 : Che poi alla fine perfino il cane della moglie di Fedez ha più followers di quanti spettatori abbia mai avuto il co… - SumDioniso : @so_na_sega Siamo solo io e te in questo discorso, perché parli in plurale ? Il “monologo” di Fedez serve a far pas… -