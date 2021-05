Fedez e il discorso del Primo Maggio: le reazioni di politici e artisti. Salvini invita il rapper a “bere un caffè” (Di domenica 2 maggio 2021) Il discorso tenuto da Fedez sul palco del concertone del Primo Maggio ha provocato un terremoto di reazioni, alcune più consone di altre, sia per quanto riguarda il Ddl Zan sia per la tentata censura della Rai. La politica italiana risponde a questo attacco del rapper contro un “sistema” sclerotizzato mostrando buon viso a cattivo gioco, come fa Matteo Salvini, o tentando di salire sul carro della lotta, come il PD, a cui però la mossa riesce male. Si levano inoltre anche voci di artisti che hanno fatto spesso le spese della censura della Rai, come Sabina Guzzanti. E sui social e fuori, l’intervento di Fedez solleva la polemica politica. Le reazioni politiche al discorso di Fedez ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 2 maggio 2021) Iltenuto dasul palco del concertone delha provocato un terremoto di, alcune più consone di altre, sia per quanto riguarda il Ddl Zan sia per la tentata censura della Rai. La politica italiana risponde a questo attacco delcontro un “sistema” sclerotizzato mostrando buon viso a cattivo gioco, come fa Matteo, o tentando di salire sul carro della lotta, come il PD, a cui però la mossa riesce male. Si levano inoltre anche voci diche hanno fatto spesso le spese della censura della Rai, come Sabina Guzzanti. E sui social e fuori, l’intervento disolleva la polemica politica. Lepolitiche aldi...

ale_dibattista : Credo che i dirigenti Rai che hanno provato a censurare (senza neppur aver avuto il coraggio di assumersene le resp… - pfmajorino : Un discorso oggettivo, quello di #Fedez. Se i leghisti hanno deciso di essere i campioni dell'oscurantismo in… - petergomezblog : #Fedez al Concertone, attacchi preventivi dalla Lega. Salvini: “No a comizi con i soldi nostri”. Lui: “Ci costate 4… - Moanysus : RT @HONEVUS: come è possibile che il discorso di Fedez in cui vengono riportati semplici fatti di cronaca possa essere censurato e il disco… - fabioalisei : @Fedez Alla fine però il discorso lo hai fatto ed è stato trasmesso in diretta nonostante le pressioni. Non ho capito dove stia il problema. -