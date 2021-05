F1, GP Portogallo Portimao 2021. Toto Wolff a Bottas: “Svegliati e vallo a prendere” (Di domenica 2 maggio 2021) “Svegliati e vallo a prendere Valtteri, la tua macchina è la più veloce“, queste le parole di Toto Wolff dirette al pilota della Mercedes Valtteri Bottas. Nonostante fosse partito in pole position, il pilota finlandese è scivolato in quarta posizione ed il direttore esecutivo della Mercedes ha ritenuto opportuno motivarlo. Un messaggio di incoraggiamento, però, che sa anche di strigliata dato che Bottas sta un po’ tradendo le attese. Tuttavia le parole sono state recepite, non a caso nel giro seguente Valtteri ha firmato il giro veloce. Il pilota che lo precede, ovvero Max Verstappen, è comunque ancora distante. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) “Valtteri, la tua macchina è la più veloce“, queste le parole didirette al pilota della Mercedes Valtteri. Nonostante fosse partito in pole position, il pilota finlandese è scivolato in quarta posizione ed il direttore esecutivo della Mercedes ha ritenuto opportuno motivarlo. Un messaggio di incoraggiamento, però, che sa anche di strigliata dato chesta un po’ tradendo le attese. Tuttavia le parole sono state recepite, non a caso nel giro seguente Valtteri ha firmato il giro veloce. Il pilota che lo precede, ovvero Max Verstappen, è comunque ancora distante. SportFace.

