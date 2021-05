Donna trovata morta in un cassonetto a Bologna. Il fidanzato impiccato in casa (Di domenica 2 maggio 2021) Il corpo di una Donna di 31 anni è stato trovato in un cassonetto di viale Togliatti, alla prima periferia di Bologna. Quello del suo fidanzato, poco dopo, impiccato nel suo appartamento. La giovane,... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 maggio 2021) Il corpo di unadi 31 anni è stato trovato in undi viale Togliatti, alla prima periferia di. Quello del suo, poco dopo,nel suo appartamento. La giovane,...

