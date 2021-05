Daniela Martani fa una polemica su L’Isola dei Famosi (Di domenica 2 maggio 2021) Daniela Martani rientrata in Italia dopo l’esperienza in Honduras a L’Isola dei Famosi è tornata a fare quello che le è sempre riuscito fare meglio: polemizzare. Dopo aver accusato apertamente la produzione di averla incalzata ad abbandonare il reality spingendola a non accettare di restare su Playa Esperanza, Daniela Martani ora se l’è presa con il social media manager che gestisce i social de L’Isola dei Famosi. Da due puntate a questa parte, infatti, i social de L’Isola dei Famosi annunciano anzitempo gli ospiti che saranno in studio. Lo hanno fatto con Giulia Salemi, Cecilia Rodriguez e Giovanni Ciacci la scorsa settimana ed anche con Elisa Isoardi e Drusilla Gucci che approderanno in studio nella puntata di ... Leggi su biccy (Di domenica 2 maggio 2021)rientrata in Italia dopo l’esperienza in Honduras adeiè tornata a fare quello che le è sempre riuscito fare meglio: polemizzare. Dopo aver accusato apertamente la produzione di averla incalzata ad abbandonare il reality spingendola a non accettare di restare su Playa Esperanza,ora se l’è presa con il social media manager che gestisce i social dedei. Da due puntate a questa parte, infatti, i social dedeiannunciano anzitempo gli ospiti che saranno in studio. Lo hanno fatto con Giulia Salemi, Cecilia Rodriguez e Giovanni Ciacci la scorsa settimana ed anche con Elisa Isoardi e Drusilla Gucci che approderanno in studio nella puntata di ...

