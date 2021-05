Coronavirus, 144 decessi in 24 ore. Diminuiscono i ricoveri giornalieri in terapia intensiva: 109 (ieri 143) (Di domenica 2 maggio 2021) Il bollettino del 2 maggio Sono 9.148 i casi di Coronavirus oggi 2 maggio 2021. ieri erano 12.965, il giorno prima 13.446. Così il numero dei contagi sale a 4.044.762. I morti, invece, nell’ultima giornata sono 144 contro i 226 di ieri e i 264 del giorno prima. In totale, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, i decessi sono 121.177 dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi oggi sono 430.906 (ieri 430.542). I dati di oggi 2 maggio 2021 La situazione negli ospedali Sono 18.345 le persone ricoverate negli ospedali italiani (ieri 18.381, -36) mentre in terapia intensiva ci sono ancora 2.524 pazienti (ieri 2.522, +2). Oggi gli ingressi in rianimazione sono 109, ... Leggi su open.online (Di domenica 2 maggio 2021) Il bollettino del 2 maggio Sono 9.148 i casi dioggi 2 maggio 2021.erano 12.965, il giorno prima 13.446. Così il numero dei contagi sale a 4.044.762. I morti, invece, nell’ultima giornata sono 144 contro i 226 die i 264 del giorno prima. In totale, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, isono 121.177 dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi oggi sono 430.906 (430.542). I dati di oggi 2 maggio 2021 La situazione negli ospedali Sono 18.345 le persone ricoverate negli ospedali italiani (18.381, -36) mentre inci sono ancora 2.524 pazienti (2.522, +2). Oggi gli ingressi in rianimazione sono 109, ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 maggio: 9.148 nuovi casi e 144 morti - RaiNews : Coronavirus, 9.148 nuovi casi e 144 vittime - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania - eleitaliana : RT @rtl1025: ?? Sono 9.148 i positivi al test del #coronavirus in #Italia nelle ultime 24 ore. Sono invece 144 le vittime in un giorno (ieri… - EmMicucci : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 9.148 nuovi casi e altri 144 morti #covid -