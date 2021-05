Concertone, lo show del 1° maggio tra solidarietà e scontro politico (Di domenica 2 maggio 2021) Non solo Fedez e il suo "j'accuse", che aveva fatto discutere già prima del passaggio del rapper sul palco. Messaggi contro l'omotransfobia, con Senza veli e cuori... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 2 maggio 2021) Non solo Fedez e il suo "j'accuse", che aveva fatto discutere già prima del passaggio del rapper sul palco. Messaggi contro l'omotransfobia, con Senza veli e cuori...

themisfitsclass : @_SpaceJay___ Ciao cara Jay, infatti secondo me non c’è nessun nesso tra una polemica su uno show televisivo e un t… - commetoutes : Ma in questo adattamento italiano di The Morning Show dal bellissimo (son seria, lo trovo bellissimo) titolo Il Con… - Cali_Gr : Lo disse la Politica prima dello show: “Mannaggia il discorso e chi lo creò”. Rispose la Rai: “Politica hai ragione… - roquentin : Inconfondibile sound blues, rock, un po' baroccheggiante, di Edoardo Bennato. I suoi live sono sempre uno show assicurato #concertone - mbbelluco : RT @paoloigna1: Mozione di censura... #Fedez #Lega #Concertone -