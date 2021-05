Caso Fedez, il “sistema” Rai obbliga a tacere delle persone. Allora perché non mettere nei sottopancia processi o condanne? (Di domenica 2 maggio 2021) Enorme, corale indignazione per le orribili frasi pronunciate da diversi esponenti leghisti nei confronti dei gay. Enorme e corale gratitudine per Fedez, il cantante che ha denudato la politica esponendo le sue vergogne. Ricordando cioè a tutti ciò che in tanti avrebbero preferito dimenticare perché – come ha spiegato a Fedez il dirigente Rai nella penosa telefonata di diffida – “il sistema” permette di parlare dei fatti ma obbliga a tacere delle persone. Meno male che c’è Fedez. Eppure non si ricorda simile entusiasmo quando Alessandro Di Battista propose di arricchire nel sottopancia televisivo, quella striscetta che riporta nome e cognome dell’inquadrato, con anche il numero dei carichi pendenti, oppure dei ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) Enorme, corale indignazione per le orribili frasi pronunciate da diversi esponenti leghisti nei confronti dei gay. Enorme e corale gratitudine per, il cantante che ha denudato la politica esponendo le sue vergogne. Ricordando cioè a tutti ciò che in tanti avrebbero preferito dimenticare– come ha spiegato ail dirigente Rai nella penosa telefonata di diffida – “il” permette di parlare dei fatti ma. Meno male che c’è. Eppure non si ricorda simile entusiasmo quando Alessandro Di Battista propose di arricchire neltelevisivo, quella striscetta che riporta nome e cognome dell’inquadrato, con anche il numero dei carichi pendenti, oppure dei ...

BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - ale_dibattista : Molti politici stamattina hanno deciso di scagliarsi contro la censura dopo il caso #Fedez-RAI di ieri. Bene, tutta… - AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - _djmalikvoice : RT @Kariswhoo: sono la prima a dire che non bisogna elogiare la gente per il nulla ma in questo caso ‘’bare minimum’’ col cazzo, Fedez ha f… - alessio014 : RT @GabrielDeGaetan: Il caso #Fedez mi ha ricordato che certe cose in questo paese non cambiano mai. Una di queste è la censura #Rai. Troi… -