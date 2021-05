Benevento, furto in abitazione nella zona alta della città (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – furto in abitazione nella tarda serata di ieri. Ignoti approfittando l’assenza dei proprietari di casa, impegnati fuori per lavoro, sono riusciti ad entrare all’interno di un appartamento in via Cristoforo Ricci. I malviventi, dopo aver messo a soqquadro le varie stanze, hanno rubato alcuni beni il cui valore commerciale è ancora da quantificare, cosi come la descrizione degli stessi. Sul posto ad effettuare rilievi gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutointarda serata di ieri. Ignoti approfittando l’assenza dei proprietari di casa, impegnati fuori per lavoro, sono riusciti ad entrare all’interno di un appartamento in via Cristoforo Ricci. I malviventi, dopo aver messo a soqquadro le varie stanze, hanno rubato alcuni beni il cui valore commerciale è ancora da quantificare, cosi come la descrizione degli stessi. Sul posto ad effettuare rilievi gli agentiSquadra VolantePolizia di Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

