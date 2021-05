'Ronaldo vuole lasciare la Juve. Ma il Real lo rifiuta' (Di sabato 1 maggio 2021) TORINO - Il presente di Cristiano Ronaldo è complicato e il futuro è incerto. Le ultime prestazioni di CR7, decisamente sottotono, si legano al suo destino che può essere lontano dalla Juve. Non è ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 maggio 2021) TORINO - Il presente di Cristianoè complicato e il futuro è incerto. Le ultime prestazioni di CR7, decisamente sottotono, si legano al suo destino che può essere lontano dalla. Non è ...

CorSport : 'Cristiano #Ronaldo vuole lasciare la #Juve: i club che potrebbero accoglierlo' ?? - infoitsport : Juve, Ronaldo non segna più? Ci vuole Fede - Frankjuve2 : #Ronaldo prigioniero del suo ingaggio. Se ne vuole andare, ma chi gli da più 31milioni annui? Sarebbe disposto a sc… - zazoomblog : Juve Ronaldo non segna più? Ci vuole Fede - #Ronaldo #segna #vuole - zazoomblog : Juve Ronaldo non segna più? Ci vuole Fede - #Ronaldo #segna #vuole -