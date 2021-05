MotoGp Spagna | le qualifiche | Quartararo in pole | secondo Morbidelli Male Rossi

(Di sabato 1 maggio 2021) Il francese Fabioha conquistato la seconda-position consecutiva in 1’36?755, la quarta consecutiva a sulla posta di Jerez de la Frontera. A 57 millesimi Franco, autore di una grande qualifica dopo essere partito dalla Q1. A chiudere la prima fila a 105 millesimi c’è Jack Miller, poi l’altra Ducati di Francesco Bagnaia che ha conquistato la quarta posizione in griglia con un grande ultimo giro. Quinto crono per il giapponese Nakagami su Honda, completano la top10 Zarco (Ducati Pramac), Vinales (Yamaha), Aleix Espargarò, le Suzuki di Rins e Mir. Ancora problemi per Valentinoche partirà con la Petronas dalla 17esima casella mentre Marc Marquez, protagonista di un brutto incidente nella terza sessione di prove libere, scatterà 14esimo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del Gran Premio dia Jerez. Il centauro della Yamaha nelle qualifiche ufficiali ha preceduto Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e Jack Miller (Ducati). Quarto posto per l'altra Ducati di Pecco Bagnaia, il ...Pole position per Fabio Quartararo (Yamaha - 1'36"75) nel Gp di. In prima fila con lui ci saranno Franco Morbidelli e Jack Miller, quarto tempo per Francesco Bagnaia. - LA GRIGLIA DI PARTENZAROMA, 01 MAG - E' di Fabio Quartararo su Yamaha la pole della motogp in Spagna: il francese sulla pista di Jerez ha chiuso le qualifiche davanti a Franco Morbidelli e alla Ducati di Jack Miller. Quart ...Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, ha firmato il miglior tempo nel Q2 del GP di Spagna. Fabio Quartararo si è aggiudicato la pole del GP di Spagna, in scena a Jerez de la ...