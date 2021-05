LIVE MotoGP, GP Spagna in DIRETTA: Bagnaia si salva, Rossi in Q1. Alle 13.30 FP4 e qualifiche (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E qualifiche DI F1 DI OGGI 10.42 A sorpresa chiude le prove libere davanti a tutti il giapponese Takaaki Nakagami (Honda LCR) in 1’36?985, seguito da Quartararo a 0.025 e Bradl (Honda) a 0.041! Completano la top10 e si qualificano per la Q2 i seguenti piloti: Mir, Aleix Espargarò, Vinales, Morbidelli, Bagnaia, Zarco e Rins. I primi dieci sono racchiusi in appena 193 millesimi, equilibrio impensabile! 10.41 Bagnaia SI salva IN EXTREMIS! 8° a 0.151, ma che brivido! L’italiano ha approcciato queste FP3 con troppa leggerezza: ha giocato col fuoco! 10.40 Bagnaia al momento è fuori, gli resta un ultimo tentativo. Pazzesco. 10.38 BRUTTISSIMA CADUTA PER MARC MARQUEZ! Si è ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 EDI F1 DI OGGI 10.42 A sorpresa chiude le prove libere davanti a tutti il giapponese Takaaki Nakagami (Honda LCR) in 1’36?985, seguito da Quartararo a 0.025 e Bradl (Honda) a 0.041! Completano la top10 e si qualificano per la Q2 i seguenti piloti: Mir, Aleix Espargarò, Vinales, Morbidelli,, Zarco e Rins. I primi dieci sono racchiusi in appena 193 millesimi, equilibrio impensabile! 10.41SIIN EXTREMIS! 8° a 0.151, ma che brivido! L’italiano ha approcciato queste FP3 con troppa leggerezza: ha giocato col fuoco! 10.40al momento è fuori, gli resta un ultimo tentativo. Pazzesco. 10.38 BRUTTISSIMA CADUTA PER MARC MARQUEZ! Si è ...

