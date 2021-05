LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: Petilli si stacca, Nielsen da solo al comando. Il gruppo a 2’50” a 6 km dal traguardo (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.24 Nielsen prova il colpaccio. A 4km dal traguardo il suo vantaggio è di poco superiore ai 2?. Non sarà facile. 15.22 Andiamo a ricapitolare i componenti del plotone: Thomas, Dennis, Soler, Porte, O’connor, Hamilton, Kuss, Woods, Masnada, Izaguirre, Caruso e Edmondson. 15.21 Nel plotone sono rimasti 12 corridori, Richie Porte in coda e in evidente difficoltà. 15.20 Ripreso immediatamente Soler. 15.19 A 6 km dal traguardo Marc Soler prova a staccare gli avversari. La Ineos impone il suo ritmo e prova a chiudere. 15.18 ATTACCA SOLEEER!!!!!!! 15.17 Niente da fare Petilli non riesce a chiudere, anzi il distacco si amplia. 15.15 Il plotone a 3’30” a 8km dal traguardo. 15.13 L’azzurro prova a resistere ma il ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.24prova il colpaccio. A 4km dalil suo vantaggio è di poco superiore ai 2?. Non sarà facile. 15.22 Andiamo a ricapitolare i componenti del plotone: Thomas, Dennis, Soler, Porte, O’connor, Hamilton, Kuss, Woods, Masnada, Izaguirre, Caruso e Edmondson. 15.21 Nel plotone sono rimasti 12 corridori, Richie Porte in coda e in evidente difficoltà. 15.20 Ripreso immediatamente Soler. 15.19 A 6 km dalMarc Soler prova are gli avversari. La Ineos impone il suo ritmo e prova a chiudere. 15.18 ATTACCA SOLEEER!!!!!!! 15.17 Niente da farenon riesce a chiudere, anzi il distacco si amplia. 15.15 Il plotone a 3’30” a 8km dal. 15.13 L’azzurro prova a resistere ma il ...

zazoomblog : LIVE Giro di Romandia tappa di oggi in DIRETTA: Petilli e Nielsen conservano 4’10” sul gruppo a 10km dal traguardo… - stefanozana : RT @SpazioCiclismo: DIRETTA Quarta Tappa Giro di Romandia 2021 LIVE - calciomercatoit : 17' Conclusione a giro di Verde, palla di poco alta #VeronaSpezia 0-0 LIVE - livenoneflavia : #iostoconflavia perché nelle live vengo presa in giro da chi mi vuole bene più di Giovanni dal suo stesso fandom ch… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ???????? Franky va in Q2 con un super giro (?? #Q1) ? Niente Q2 per #MM93, fuori anche @polespargaro e @ValeYellow46 Il LI… -