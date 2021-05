LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: il plotone alza il ritmo e si porta a 6? dai fuggitivi. Si stacca Froome (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 Si stacca Chris Froome!!!! Chris Froome (@TeamIsraelSUN) est distancé du peloton ! — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) May 1, 2021 13.51 Il plotone prova ad alzare un po’ il ritmo. Il vantaggio dei fuggitivi scenda a 6’05”. 13.48 E’ iniziata la penultima salita di giornata. 13.45 I ciclisti si avvicinano all’ascesa di Suen 13,6 chilometri con pendenza media del 6,8% e picchi del 10%. 13.42 Il vantaggio dei fuggitivi si attesta a 6’35” quando mancano 60 km al traguardo. 13.38 Ricordiamo ancora una volta la composizione del gruppetto di testa: Simon Pellaud, Magnus Cort Nielsen, Simone Petilli, Matthew Holmes, Josef Cerny e Mads Würtz Schmidt. 13.35 Il passaggio al ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 SiChris!!!! Chris(@TeamIsraelSUN) est distancé du peloton ! — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) May 1, 2021 13.51 Ilprova adre un po’ il. Il vantaggio deiscenda a 6’05”. 13.48 E’ iniziata la penultima salita di giornata. 13.45 I ciclisti si avvicinano all’ascesa di Suen 13,6 chilometri con pendenza media del 6,8% e picchi del 10%. 13.42 Il vantaggio deisi attesta a 6’35” quando mancano 60 km al traguardo. 13.38 Ricordiamo ancora una volta la composizione del gruppetto di testa: Simon Pellaud, Magnus Cort Nielsen, Simone Petilli, Matthew Holmes, Josef Cerny e Mads Würtz Schmidt. 13.35 Il passaggio al ...

zazoomblog : LIVE Giro di Romandia tappa di oggi in DIRETTA: il gruppetto di sei fuggitivi porta a 5’50” il vantaggio sul ploton… - zazoomblog : LIVE Giro di Romandia tappa di oggi in DIRETTA: il gruppetto di sei fuggitivi porta a 5’50” il vantaggio sul ploton… - chiaragroupie : @xswagway Anche. Ma nel frattempo ha scritto altre canzoni e fatto qualche live in giro. Anche se l'ultimo album ri… - zazoomblog : LIVE Giro di Romandia tappa di oggi in DIRETTA: i big si sfidano sull’ascesa di Thyon 2000 - #Romandia #tappa… - nightinsport : Siamo in diretta live per seguire il secondo giro del Draft NFL @nightinsport -