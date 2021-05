Ligue 1 2020/2021, il Lilla risponde al Psg: Nizza battuto 2-0 (Di sabato 1 maggio 2021) Prosegue il sogno del Lille in testa alla Ligue 1 2020/2021. Nell’anticipo della trentacinquesima giornata gli uomini di Galtier hanno battuto il Nizza per 2-0, rispondendo così al Paris Saint-Germain che rimane così al secondo posto staccato di un punto quando mancano tre giornate al termine del campionato. I padroni di casa hanno una sola strada, quella della vittoria, e trovano subito il vantaggio al 13?. A firmare il vantaggio è Burak Yilmaz, che dal limite dell’area scarica un potente destro che vale l’1-0. Il Lille prova a rendersi pericoloso anche con David prima dell’intervallo, ma il risultato non cambia. L’episodio decisivo arriva a inizio ripresa, quando il Nizza rimane in dieci per l’espulsione con doppia ammonizione di Lotomba. La partita si fa più facile ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Prosegue il sogno del Lille in testa alla. Nell’anticipo della trentacinquesima giornata gli uomini di Galtier hannoilper 2-0,ndo così al Paris Saint-Germain che rimane così al secondo posto staccato di un punto quando mancano tre giornate al termine del campionato. I padroni di casa hanno una sola strada, quella della vittoria, e trovano subito il vantaggio al 13?. A firmare il vantaggio è Burak Yilmaz, che dal limite dell’area scarica un potente destro che vale l’1-0. Il Lille prova a rendersi pericoloso anche con David prima dell’intervallo, ma il risultato non cambia. L’episodio decisivo arriva a inizio ripresa, quando ilrimane in dieci per l’espulsione con doppia ammonizione di Lotomba. La partita si fa più facile ...

