Lidi di Castelvolturno | lunedì i sequestri al vaglio del Riesame Roma Assodemaniali | Valutare la diversità dei casi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 1 maggio 2021)3 maggio è fissata l’udienza delsul provvedimento di sequestro disposto dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere per dieci stabilimenti balneari sul litorale di Castel Volturno, ritenendo le loro concessioni scadute e accusando i titolari di occupazione abusiva di demanio marittimo, ritenendo invalida sia la proroga al 2020 che di quella al 2033, e in alcunidi mancato versamento dei canoni. “Il Comune di Castel Volturno – sottolinea in una dichiarazione a MondoBalneare l’avvocato Luigi, consulente legale diCampania e difensore di tre concessionari – ha adottato una deliberazione di giunta comunale, la n. 85 del 29 dicembre 2020, nella quale si prende atto della vatà dei titoli esistenti ‘ope legis’ fino a tutto il 2033, e se ciò non ...