(Di sabato 1 maggio 2021) È stato un campionato complicato, non era facile prevalere.Queste le parole rilasciate da Javier, ex capitano e attuale vice presidente dell'venuto sulla volata finale della stagione che, a meno di clamorose sorprese, regalerà ai nerazzurri il diciannovesimo Scudetto della loro storia. Una vera e propria cavalcata quella che ha coinvolto gli uomini di Antonio, riusciti ad essere superiori a sotto molteplici aspetti a tutte le compagini del campionato di Serie A.Crotone-: “C’è da vincere uno scudetto. Mentalità? Vi dicoservirà”Nel corso di una diretta su Twitch di 2010misterchip,ha affrontato molteplici tematiche relative a questa soddisfacente annata sportiva a tinte ...

Mediagol : #Inter, Zanetti: 'Gran lavoro di Conte, adesso serve una cosa. Mourinho? Rispondo così' - fifinhoso : @90ordnasselA Ho ancora la sensazione di ansia pre slalom di Zanetti e la sensazione di liberazione al goal del Pri… - WalterCaglio : @Tractor220510 @InterCM16 Tolti Zanetti e Facchetti che sono L'INTER, il mio preferito è Spillo - SStefano93 : Meglio di “I’m Inter”. Almeno questo contiene riferimenti alla nostra storia. La data di nascita, il 22 maggio, Zan… - GioGiachetti : RT @Divino_2: Scusi @inter, indipendentemente da chi sarà a comporre il nuovo inno, possiamo mettere questo spezzone come intro? Tipo Scar… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Zanetti

Scudetto- Mancano ormai poche giornate al termine del campionato e l', che affronterà il Crotone domani pomeriggio, potrebbe conquistare lo scudetto se l'Atalanta non farà risultato. Un ...Andato in onda sul canale di Twitch 2010misterchip Javier, simbolo nerazzurro e vicepresidente dell', ha parlato proposito della sua esperienza da capitano, di Mourinho e dello scudetto ormai vicino. Ecco le sue parole riportate da ...In caso di vittoria e Crotone e di mancato successo dell'Atalanta contro il Sassuolo, l'Inter potrebbe vincere 'dal divano' lo scudetto numero 19 della sua storia. Per i ...Nella visita ad Appiano Gentile, il presidente dell’Inter Zhang ha fatto un discorso di incoraggiamento alla squadra «Avete fatto un percorso eccezionale in una stagione molto difficile. Sono molto or ...