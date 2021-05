Insigne, Lozano e Politano fanno volare il Napoli: più gol degli esterni del City (Di sabato 1 maggio 2021) Il Napoli vola con Insigne, Lozano e Politano sugli esterni: le tra ali azzurre hanno segnato più di quelle del Manchester City L’ottima stagione del Napoli, tralasciando i primi mesi del 2021, passa anche per un attacco atomico che si regge sulla forza degli esterni. Insigne, Lozano e Politano si stanno dimostrando l’arma in più di Gattuso e i numeri li pongono tra i migliori esterni d’Europa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i tre insieme hanno segnato 35 gol (Insigne 17, Lozano e Politano 9) meglio anche del Manchester City (28) che sta dominando in Europa. Le ali ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Ilvola consugli: le tra ali azzurre hanno segnato più di quelle del ManchesterL’ottima stagione del, tralasciando i primi mesi del 2021, passa anche per un attacco atomico che si regge sulla forzasi stanno dimostrando l’arma in più di Gattuso e i numeri li pongono tra i migliorid’Europa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i tre insieme hanno segnato 35 gol (17,9) meglio anche del Manchester(28) che sta dominando in Europa. Le ali ...

