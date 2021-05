“Ho sbagliato”. Giulia Salemi, dopo i veleni arrivano le scuse. Il nome della vip è di quelli che fanno rumore (Di sabato 1 maggio 2021) Nella puntata di ‘Salotto Salemi’, il programma condotto da Giulia Salemi, è stata ospite una persona che è riuscita a farsi strada nell’ultimo periodo anche grazie all’aiuto del fratello vip. La ragazza ha deciso di chiedere scusa pubblicamente alla fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Non ci si aspettava di ascoltare queste frasi in diretta, invece lei si è resa protagonista di un meraviglioso gesto, che inevitabilmente è stato ritenuto bellissimo dall’influencer, che ha apprezzato le sue parole. Intanto, nell’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’ c’è stato un momento particolare con Giulia al centro dell’attenzione. Lei e Cecilia Rodriguez hanno un ex in comune Francesco Monte. In molti attendevano il loro incontro: in studio hanno fatto il tifo per i rispettivi cari. E chi si aspettava che ci potessero essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Nella puntata di ‘Salotto’, il programma condotto da, è stata ospite una persona che è riuscita a farsi strada nell’ultimo periodo anche grazie all’aiuto del fratello vip. La ragazza ha deciso di chiedere scusa pubblicamente alla fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Non ci si aspettava di ascoltare queste frasi in diretta, invece lei si è resa protagonista di un meraviglioso gesto, che inevitabilmente è stato ritenuto bellissimo dall’influencer, che ha apprezzato le sue parole. Intanto, nell’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’ c’è stato un momento particolare conal centro dell’attenzione. Lei e Cecilia Rodriguez hanno un ex in comune Francesco Monte. In molti attendevano il loro incontro: in studio hanno fatto il tifo per i rispettivi cari. E chi si aspettava che ci potessero essere ...

ladradi_vento : @stella87083758 Per quello con Sonia Dayane si è scusata perché a differenza di R lei sa riconoscere i proprio erro… - bui_giulia : non mi era mai successo di perdere qualcuno, ma esattamente come mi aspettavo non sono assolutamente in grado di ca… - Twittaia1 : @DavideDannato88 @27_giulia Hai sbagliato tutto Davide. - DavideDannato88 : @Twittaia1 @27_giulia Anche se mi mancano pochi mesi all'età della somma illuminazione, posso confermare. E ho app… - JHajji85 : @Twittaia1 @27_giulia Ma se dovessi dire, da uomo:'si che lo sono cazzo!' non incorrerei in qualche neologismo di l… -