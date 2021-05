Festa della mamma 2021: idee giuste per un regalo perfetto (Di sabato 1 maggio 2021) 9 maggio 2021: una data da segnare sul calendario. È la Festa della mamma e mai come quest’anno abbiamo il bisogno di dirle quanto apprezziamo tutto quello che fa per noi e per chi le sta vicino. Forse ultimamente non l’abbiamo vista quanto avremmo voluto, ecco una ragione in più per pensare a lei in questo giorno speciale, portandole un regalo fatto col cuore. La Principessa Diana con i figli William e Harry e i nipoti a Necker Island nel 1990 Certo, può essere difficile trovare il regalo perfetto per la Festa della mamma perché ogni donna è unica, ma abbiamo messo insieme una guida ricca di spunti e idee per ogni budget e per ogni tipologia di mamma: quella sportiva, quella che ama ... Leggi su amica (Di sabato 1 maggio 2021) 9 maggio: una data da segnare sul calendario. È lae mai come quest’anno abbiamo il bisogno di dirle quanto apprezziamo tutto quello che fa per noi e per chi le sta vicino. Forse ultimamente non l’abbiamo vista quanto avremmo voluto, ecco una ragione in più per pensare a lei in questo giorno speciale, portandole unfatto col cuore. La Principessa Diana con i figli William e Harry e i nipoti a Necker Island nel 1990 Certo, può essere difficile trovare ilper laperché ogni donna è unica, ma abbiamo messo insieme una guida ricca di spunti eper ogni budget e per ogni tipologia di: quella sportiva, quella che ama ...

Advertising

repubblica : Covid, blitz della polizia durante festa in villa: multati 40 universitari. Due scappano sul tetto, uno scivola: ri… - matteorenzi : Oggi è festa di libertà. Memoria di chi ha combattuto per salvarci, impegno per il futuro. Rileggere oggi le letter… - VittorioSgarbi : Mi raccomando: per la festa della Liberazione non evocate retoricamente i fascisti e Mussolini. Testimoniate la vo… - Diogene55 : RT @_GrayDorian: E dopo la Festa della Liberazione senza la libertà, ecco la Festa dei Lavoratori senza il lavoro. A seguire la festa della… - BattocchiAngelo : RT @_GrayDorian: E dopo la Festa della Liberazione senza la libertà, ecco la Festa dei Lavoratori senza il lavoro. A seguire la festa della… -