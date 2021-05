Fedez al veleno su Salvini: il messaggio via Twitter (Di sabato 1 maggio 2021) Salvini pubblica un video su Twitter prontamente repostato da Fedez. Il cantante punge: “Il suo partito ci è costato 49 milioni di euro” Oggi, in vista del tanto chiacchierato Concertone del Primo Maggio, Matteo Salvini pubblica un videomessaggio attraverso il suo profilo Twitter. Fedez prontamente risponde. Il politico si espone sul concerto inquadrandosi in primo piano: “Son curioso di vedere se stasera al Concertone del Primo Maggio organizzato da CGL, CISL e UIL, che costa peraltro circa mezzo milione di euro ai cittadini italiani tramite la Rai, ci sarà qualche artista di sinistra che si farà il solito comizio di sinistra. Mancando di rispetto a chi paga il canone, alle lavoratrici e ai lavoratori che non hanno colore politico”. La risposta di ... Leggi su zon (Di sabato 1 maggio 2021)pubblica un video suprontamente repostato da. Il cantante punge: “Il suo partito ci è costato 49 milioni di euro” Oggi, in vista del tanto chiacchierato Concertone del Primo Maggio, Matteopubblica un videoattraverso il suo profiloprontamente risponde. Il politico si espone sul concerto inquadrandosi in primo piano: “Son curioso di vedere se stasera al Concertone del Primo Maggio organizzato da CGL, CISL e UIL, che costa peraltro circa mezzo milione di euro ai cittadini italiani tramite la Rai, ci sarà qualche artista di sinistra che si farà il solito comizio di sinistra. Mancando di rispetto a chi paga il canone, alle lavoratrici e ai lavoratori che non hanno colore politico”. La risposta di ...

