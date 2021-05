F2Cultura, alla Federico II Maurizio de Giovanni legge Dante (Di sabato 1 maggio 2021) Tornano gli appuntamenti federiciani di F2Cultura col Sommo Poeta letto da Maurizio de Giovanni e la morte di Bonaparte declamata da Andrea Renzi dall’aula magna storica dell’Ateneo per il pubblico collegato su Youtube e Teams.Lunedì 3 maggio alle 11 è in programma ‘La giustizia in Dante e nel romanzo noir. Nel nome di Dante’. Gli scrittori contemporanei rileggono la Divina Commedia e mercoledì 5 maggio, sempre alle 11, è in programma ‘Ei fu. Mito e storia di Napoleone?.?La giustizia in Dante e nel romanzo noir. Nel nome di Dante’. Gli scrittori contemporanei rileggono la Divina Commedia. È infatti il tema dell’incontro dedicato al Sommo Poeta promosso e organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’AdI – Associazione degli ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 maggio 2021) Tornano gli appuntamenti federiciani dicol Sommo Poeta letto dadee la morte di Bonaparte declamata da Andrea Renzi dall’aula magna storica dell’Ateneo per il pubblico collegato su Youtube e Teams.Lunedì 3 maggio alle 11 è in programma ‘La giustizia ine nel romanzo noir. Nel nome di’. Gli scrittori contemporanei rileggono la Divina Commedia e mercoledì 5 maggio, sempre alle 11, è in programma ‘Ei fu. Mito e storia di Napoleone?.?La giustizia ine nel romanzo noir. Nel nome di’. Gli scrittori contemporanei rileggono la Divina Commedia. È infatti il tema dell’incontro dedicato al Sommo Poeta promosso e organizzato dall’Università degli Studi di NapoliII e l’AdI – Associazione degli ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - Alla Federico II per F2Cultura il Sommo Poeta letto da Maurizio de Giovanni e la morte di Bonaparte decl… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - Alla Federico II per F2Cultura il Sommo Poeta letto da Maurizio de Giovanni e la morte di Bonaparte decl… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - Alla Federico II per F2Cultura il Sommo Poeta letto da Maurizio de Giovanni e la morte di Bonaparte decl… - napolimagazine : L'INIZIATIVA - Alla Federico II per F2Cultura il Sommo Poeta letto da Maurizio de Giovanni e la morte di Bonaparte… - apetrazzuolo : L'INIZIATIVA - Alla Federico II per F2Cultura il Sommo Poeta letto da Maurizio de Giovanni e la morte di Bonaparte… -