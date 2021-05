E se fosse rigiunta l’ora delle riforme costituzionali? La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di sabato 1 maggio 2021) C’è un grande rimosso nel dibattito politico italiano. E forse non potrebbe essere altrimenti, dopo decenni in cui tanto se ne è parlato e poco, anzi nulla, si è combinato. E dopo che anche due referendum, per motivi politici più che di sostanza, hanno affossato proposte che in qualche modo il problema lo affrontavano di petto. L’oggetto della rimozione è, evidentemente, la riforma costituzionale: un tema sicuramente non in grado di suscitare passioni (essendosi consumate anche quelle chi voleva conservare come in una teca la “Costituzione più bella del mondo”). Ed è un rimosso perché i problemi che spingevano a quella riforma sono ancora lì, grossi come un macigno. Irrisolti. Anzi, ingigantiti. E pesano ancor più perché, a ben vedere, sono quelli che bloccano il sistema politico italiano. Essi, per dirla tutta, rischiano di far naufragare sia la realizzazione del Piano messo in campo ...