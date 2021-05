Di Battista è pronto per un altro viaggio. E a settembre darà una mano a Raggi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 1 maggio 2021) Un, unmio da raccontare. Alessandro Diha lo zaino. Di nuovo. A maggio, terminata e presentata l’ultima fatica letteraria, partirà ancora una volta per il Sud del mondo per i suoi reportage. E tornerà in Italia aquando deciderà cosa fare del suo destino politico. E cioè se rientrare nel M5s di Conte, se mettersi in proprio o se non fare nulla. Un film già visto, certo. Perché Dibba parte, saluta tutti, da posti esotici posta foto, ogni tanto verga post al vetriolo sulla politica italiana, ma alla fine quando ritorna siamo da capo a dodici. Questa volta forse non sarà così. Ha gioco facile contro “il governo dell’assembramento”, come lo chiama e soprattutto sa che il futuro del M5s è più incerto che mai. Intanto ...