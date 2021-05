Covid Sardegna, oggi 184 contagi e 3 morti: bollettino 1 maggio (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 184 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 1 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 3 morti. Nella regione, che da lunedì 3 maggio torna in zona arancione, sono 54.691 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 184 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.190.323 tamponi, per un incremento complessivo di 4.047 test rispetto al dato precedente. Si registrano tre nuovi decessi (1.387 in tutto). Sono invece 371 (+1) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre resta invariato il numero dei pazienti (49) in terapia ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 184 ida coronavirus in, 1, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 3. Nella regione, che da lunedì 3torna in zona arancione, sono 54.691 i casi di positività al-19 complessivamente accertati indall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 184 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.190.323 tamponi, per un incremento complessivo di 4.047 test rispetto al dato precedente. Si registrano tre nuovi decessi (1.387 in tutto). Sono invece 371 (+1) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre resta invariato il numero dei pazienti (49) in terapia ...

