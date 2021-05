Ciclismo, Esordienti: “A Mazzoleni e Rossini la prima prova del Memorial Sandro Gianoli” (Di sabato 1 maggio 2021) SAMARATE (VARESE) – L’orobico Cristian Mazzoleni (G.C. Almenno) e il piemontese Lorenzo Rossini (Pedale Ossolano) si sono aggiudicati questa mattina a Samarate la prima prova del sesto Memorial Sandro Gianoli. All’invito degli organizzatori del Gruppo Sportivo San Macario Valerio Biolo si sono presentati 199 atleti per contendersi il 1° Trofeo Antonio Gorlini alla memoria, il 14° Trofeo Francesco Canziani alla memoria, il 4° Trofeo Pasticceria Pariani e il 1° Trofeo Erika Giorgetti alla memoria. Entrambe le gare si sono concluse con uno sprint di gruppo con Mazzoleni che ha vestito le insegne PI.Erre Sport, come leader dei primo anno, e Rossini quelle della Cartotecnica Pistolesi per i secondo anno. I dirigenti sanmacariesi con il ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 maggio 2021) SAMARATE (VARESE) – L’orobico Cristian(G.C. Almenno) e il piemontese Lorenzo(Pedale Ossolano) si sono aggiudicati questa mattina a Samarate ladel sesto. All’invito degli organizzatori del Gruppo Sportivo San Macario Valerio Biolo si sono presentati 199 atleti per contendersi il 1° Trofeo Antonio Gorlini alla memoria, il 14° Trofeo Francesco Canziani alla memoria, il 4° Trofeo Pasticceria Pariani e il 1° Trofeo Erika Giorgetti alla memoria. Entrambe le gare si sono concluse con uno sprint di gruppo conche ha vestito le insegne PI.Erre Sport, come leader dei primo anno, equelle della Cartotecnica Pistolesi per i secondo anno. I dirigenti sanmacariesi con il ...

Lopinionista : Ciclismo, Esordienti: “A Mazzoleni e Rossini la prima prova del Memorial Sandro Gianoli” - RuoteAmatoriali : A Guarenna di Casoli il ciclismo si fa in due: 1°Maggio in sella con allievi ed esordienti - Sevenpress : A Guarenna di Casoli il ciclismo si fa in due: 1°Maggio in sella con allievi ed esordienti - GussagoNews : Il primo maggio la GS Ronco sarà a capo dell'organizzazione di tre corse giovanili di ciclismo a Gussago: una per A… - IlPedaleRosa : Vo2 Team Pink, doppio impegno per Allieve ed Esordienti tra Emilia Romagna e Lombardia: -