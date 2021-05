Checco Zalone, intitolata “La Vacinada”, è un invito a vaccinarsi contro il Covid (Di sabato 1 maggio 2021) Redazione Checco Zalone è tornato protagonista sul web, pubblicando il video di una sua nuova canzone ironica, intitolata “La Vacinada“, con la quale ha lanciato l’invito a vaccinarsi contro il Covid. Nel video del brano, la “Vacinada” è interpretata dall’attrice premio Oscar Helen Mirren. “L’immunidad de gregge ancor no è arivada, ma menomal que estàs LA Vacinada” è il messaggio che accompagna il video sui social di Checco Zalone (nome d’arte di Luca Medici) ma anche una strofa dell’ironica canzone, cantata con uno spagnolo volutamente maccheronico. Il brano racconta la storia d’amore del protagonista con un donna non più giovanissima, che lo attrae al primo sguardo solo perché ... Leggi su improntaunika (Di sabato 1 maggio 2021) Redazioneè tornato protagonista sul web, pubblicando il video di una sua nuova canzone ironica,“La“, con la quale ha lanciato l’il. Nel video del brano, la “” è interpretata dall’attrice premio Oscar Helen Mirren. “L’immunidad de gregge ancor no è arivada, ma menomal que estàs LA” è il messaggio che accompagna il video sui social di(nome d’arte di Luca Medici) ma anche una strofa dell’ironica canzone, cantata con uno spagnolo volutamente maccheronico. Il brano racconta la storia d’amore del protagonista con un donna non più giovanissima, che lo attrae al primo sguardo solo perché ...

matteorenzi : Ecco la replica del #Tg2Post di stasera amici. Tanti argomenti, dai vaccini al coprifuoco, dalla Giustizia a... Che… - Tg3web : In poche ore ha invaso la rete e conquistato i social, il nuovo video di Checco Zalone che, con un brano divertente… - lucianonobili : Cos’è il genio? Checco #Zalone è una buona risposta. Grazie per questo video, politicamente scorrettissimo e diver… - UgoEsposito4 : RT @Corriere: Checco Zalone balla con Helen Mirren: «La Vacinada» è il nuovo tormentone (geniale) - l0nelyheart_ : RT @oldsoulhw: 'Pio e Amedeo fanno ridere perché interpretano l'italiano medio' Loro sono l'italiano medio. Checco Zalone, almeno a me, f… -