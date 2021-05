Cecchinato-Carballes Baena in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2021 (Di sabato 1 maggio 2021) Marco Cecchinato sfiderà Roberto Carballes Baena, in occasione dell’ultimo turno di qualificazione del Masters 1000 di Madrid 2021. L’azzurro ha sconfitto Frances Tiafoe all’esordio, vittoria convincente e importante per il morale del tennista siciliano. Cecchinato dovrà fare i conti con l’ostico spagnolo sopra citato, tutt’altro che un ostacolo comodo tra lui e il main draw del torneo iberico. La sfida andrà in scena domenica 2 maggio, sull’Arantxa Sanchez Stadium, a partire dalle ore 11.00. Sky Sport detiene i diritti dell’evento iberico e potrebbe offrirne la fruizione televisiva tramite i canali 201, 204 e 205 (con live streaming su Sky Go), sebbene non sia chiaro se copra i match di qualificazione. In alternativa, Sportface.it ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Marcosfiderà Roberto, in occasione dell’ultimo turno di qualificazione deldi. L’azzurro ha sconfitto Frances Tiafoe all’esordio, vittoria convincente e importante per il morale del tennista siciliano.dovrà fare i conti con l’ostico spagnolo sopra citato, tutt’altro che un ostacolo comodo tra lui e il main draw del torneo iberico. La sfida andrà in scena domenica 2 maggio, sull’Arantxa Sanchez Stadium, a partire dalle ore 11.00. Sky Sport detiene i diritti dell’evento iberico e potrebbe offrirne la fruizione televisiva tramite i canali 201, 204 e 205 (con livesu Sky Go), sebbene non sia chiaro se copra i match di qualificazione. In alternativa, Sportface.it ...

