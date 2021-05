Attacco armato al furgone portavalori: la freddezza del guidatore (Di sabato 1 maggio 2021) E' diventato virale sui social network un video che mostra il momento di un assalto armato a un furgone portavalori su un'autostrada in Sudafrica. La telecamera interna al veicolo riprende gli attimi in cui si sentono i colpi di arma da fuoco e i finestrini del veicolo vengono colpiti dai proiettili. Il guidatore mostra grande freddezza nel gestire la situazione. Accanto a lui il collega gli prepara un fucile con cui uscire dal veicolo per difendersi.Link al videoL'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 1 maggio 2021) E' diventato virale sui social network un video che mostra il momento di un assaltoa unsu un'autostrada in Sudafrica. La telecamera interna al veicolo riprende gli attimi in cui si sentono i colpi di arma da fuoco e i finestrini del veicolo vengono colpiti dai proiettili. Ilmostra grandenel gestire la situazione. Accanto a lui il collega gli prepara un fucile con cui uscire dal veicolo per difendersi.Link al videoL'articolo Fatti di Gossip.

GardiniGiorgio : ????Bello tosto!! Sudafrica, attacco armato al furgone portavalori: la freddezza del guidatore - rosatoeu : Sudafrica, attacco armato al furgone portavalori: la freddezza del guidatore. È diventato virale sui social network… - Roberto_Rosoni : @teoxandra Francamente penso che nel momento in cui c'è un attacco armato la difesa armata sia legittima fino alla… - dipietra_ntonio : @LauraHarth @LiaQuartapelle @EP_President @VeraJourova @Billbrowder @mbk_center Non è il momento a meno che non si… - partenopeoswiss : RT @armandopix: Sudafrica, attacco armato al furgone portavalori: la freddezza del guidatore -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco armato Sudafrica, attacco armato al furgone portavalori: la freddezza del guidatore E' diventato virale sui social network un video che mostra il momento di un assalto armato a un furgone portavalori su un'autostrada in Sudafrica. La telecamera interna al veicolo riprende gli attimi in cui si sentono i colpi di arma da fuoco e i finestrini del veicolo vengono ...

Giornalisti sotto attacco in tutto il mondo Il risultato è che sono 50 i giornalisti uccisi nel corso del 2020, e solo pochi tra questi sono rimasti vittime di combattimenti in luoghi di conflitto armato. Insomma, informare è un mestiere ...

Afghanistan, attacco armato in una moschea a Jalalabad: otto vittime Sputnik Italia Brescia, arrestati nella notte due no vax cinquantenni per l’attentato del 3 aprile all’hub vaccinale: “Indiziati di atto di terrorismo” Due no vax cinquantenni, Paolo Pluda e Nicola Zanardeli, sono accusati dell’attentato all’hub vaccinale di Brescia di inizio aprile e sono stati arrestati dal Ros nella notte tra venerdì 30 aprile e s ...

Il Napoli ha un’arma in più per il finale: Osimhen ora è una certezza Messi da parte gli infortuni e la positività al Covid-19, Osimhen ha cambiato marcia prendendosi il Napoli e rilanciandolo in zona Champions.

E' diventato virale sui social network un video che mostra il momento di un assaltoa un furgone portavalori su un'autostrada in Sudafrica. La telecamera interna al veicolo riprende gli attimi in cui si sentono i colpi di arma da fuoco e i finestrini del veicolo vengono ...Il risultato è che sono 50 i giornalisti uccisi nel corso del 2020, e solo pochi tra questi sono rimasti vittime di combattimenti in luoghi di conflitto. Insomma, informare è un mestiere ...Due no vax cinquantenni, Paolo Pluda e Nicola Zanardeli, sono accusati dell’attentato all’hub vaccinale di Brescia di inizio aprile e sono stati arrestati dal Ros nella notte tra venerdì 30 aprile e s ...Messi da parte gli infortuni e la positività al Covid-19, Osimhen ha cambiato marcia prendendosi il Napoli e rilanciandolo in zona Champions.