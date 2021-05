Amici: le canzoni di Sangiovanni cancellate da Instagram? (Di sabato 1 maggio 2021) Nelle ultime ore si è accesa una polemica intorno alle canzoni di Sangiovanni: il cantante di Amici, uno dei più amati dal pubblico, è ormai molto famoso per i suoi inediti. I fan, però, si sono accorti che su Instagram non sono più disponibili i suoi brani: che cosa è successo? Stasera andrà in onda la settima puntata del serale di Amici: la finale si sta avvicinando e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 1 maggio 2021) Nelle ultime ore si è accesa una polemica intorno alledi: il cantante di, uno dei più amati dal pubblico, è ormai molto famoso per i suoi inediti. I fan, però, si sono accorti che sunon sono più disponibili i suoi brani: che cosa è successo? Stasera andrà in onda la settima puntata del serale di: la finale si sta avvicinando e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zazoomblog : Amici: le canzoni di Sangiovanni cancellate da Instagram? - #Amici: #canzoni #Sangiovanni - LakersF98376529 : @iamlittlepearl @masolinismo ok quindi una persona bianca non può parlare di persone nere e delle parole a loro riv… - 28boas : che voglia di serate estive con la musica in macchina a tutto volume e le canzoni urlate insieme agli amici - em_eraldsea : RT @gloriasays_: Se non avete cantato tutte le canzoni di Eros non possiamo essere amici #FelicissimaSera - ElePibiri03 : RT @gloriasays_: Se non avete cantato tutte le canzoni di Eros non possiamo essere amici #FelicissimaSera -