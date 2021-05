1 maggio, scontri alla manifestazione di piazza Castello a Torino. Al presidio anche finte ghigliottine con i fantocci di Draghi, Letta e Landini (Di sabato 1 maggio 2021) Tensione in piazza Castello a Torino, dove il corteo organizzato dal movimento No Tav ha cercato di sfondare il cordone delle forze dell’ordine per raggiungere il municipio, dove si teneva la cerimonia ufficiale dei sindacati con la sindaca Chiara Appendino e l’arcivescovo. La polizia ha fatto indietreggiare i manifestanti con una carica di alleggerimento. “Non serve transizione ecologica, ma una rivoluzione ecologica e sociale” hanno rivendicato i manifestanti. Nel corso del presidio, alcuni attivisti hanno esposto una ghigliottina con i volti del primo ministro Mario Draghi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Tensione in, dove il corteo organizzato dal movimento No Tav ha cercato di sfondare il cordone delle forze dell’ordine per raggiungere il municipio, dove si teneva la cerimonia ufficiale dei sindacati con la sindaca Chiara Appendino e l’arcivescovo. La polizia ha fatto indietreggiare i manifestanti con una carica di alleggerimento. “Non serve transizione ecologica, ma una rivoluzione ecologica e sociale” hanno rivendicato i manifestanti. Nel corso del, alcuni attivisti hanno esposto una ghigliottina con i volti del primo ministro MarioL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

