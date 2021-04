Valentino Rossi: “Io con la mia VR46? Non lo escludo al 100%. Magari proseguo con Petronas” (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Team VR46 di Valentino farà il proprio ingresso ufficiale in MotoGP nel 2022. Il Dottore ha siglato una partnership quinquennale con Aramco, la compagnia petrolifera nazionale saudita e sponsor della squadra del numero 46 nella classe regina del Motomondiale. Come ha dichiarato il centauro di Tavullia si tratta di una chiusura del cerchio dopo il grande lavoro fatto dalla VR46 negli ultimi dieci anni con il progetto dell’Academy. Il nove volte Campione del Mondo sta attualmente correndo con la Yamaha Petronas, team satellite della scuderia di Iwata lasciata al termine della passata stagione. Il 42enne è stato molto chiaro nelle dichiarazioni rilasciate dopo l’accordo: “Siamo tutti molto contenti, anche perché è un partner molto importante. Si tratta di uno sponsor molto rilevante anche per la MotoGP, oltre alle ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Teamdifarà il proprio ingresso ufficiale in MotoGP nel 2022. Il Dottore ha siglato una partnership quinquennale con Aramco, la compagnia petrolifera nazionale saudita e sponsor della squadra del numero 46 nella classe regina del Motomondiale. Come ha dichiarato il centauro di Tavullia si tratta di una chiusura del cerchio dopo il grande lavoro fatto dallanegli ultimi dieci anni con il progetto dell’Academy. Il nove volte Campione del Mondo sta attualmente correndo con la Yamaha, team satellite della scuderia di Iwata lasciata al termine della passata stagione. Il 42enne è stato molto chiaro nelle dichiarazioni rilasciate dopo l’accordo: “Siamo tutti molto contenti, anche perché è un partner molto importante. Si tratta di uno sponsor molto rilevante anche per la MotoGP, oltre alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi Moto: Spagna; Binder domina prime libere, 3/o Marquez Lontani gli altri italiani: Franco Morbidelli è 12mo, Valentino Rossi addirittura 20mo. .

MotoGP, nel tempio di Rossi Quartararo vuole fare la storia Quello intitolato ad Angel Nieto è uno dei circuiti storici per la MotoGP nonché uno dei preferiti di Valentino Rossi , come ammesso dallo stesso pilota di Tavullia alla vigilia della partenza del ...

Il nemico invisibile di Valentino Rossi | Contrasti - RivistaContrasti RivistaContrasti Ecco perché Valentino Rossi non rinuncerà a correre Dopo oltre 20 anni di una carriera leggendaria, molti danno Valentino Rossi per finito e lo invitano a ritirarsi. Niente di più sbagliato ...

Valentino Rossi, a Jerez il primo podio in MotoGP. VIDEO Facciamo un passo indietro nel tempo rivedendo le immagini più belle di questa gara, oltre a ricordare che sempre a Jerez Vale ha ottenuto anche il suo ultimo podio il 26 luglio 2020 e… Leggi ...

