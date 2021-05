Ultimi sondaggi Index: Lega in calo, si avvicina il Pd (Di venerdì 30 aprile 2021) La Lega continua a calare e ora il Pd è distante poco più di un punto percentuale. A dirlo sono gli Ultimi sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e andati in onda il 29 aprile. In sette giorni, il Carroccio passa dal 21,6% al 21,2%. I dem rimangono stabili al 20%. Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle registrano una leggera crescita portandosi rispettivamente al 17,9% e al 16,7%. Bene anche Forza Italia che sale dal 6,5% al 6,8%. Azione rimane ferma al 3,5% mentre Sinistra Italiana si avvicina alla soglia di sbarramento del 3% (2,7%). Si allontana da quella soglia Italia viva che cede un decimo e si attesta al 2,1%. Sotto il 2% troviamo Verdi (1,9%), Articolo 1 (1,7%), +Europa (1,5%) e Cambiamo (1,3%). Gli altri partiti tutti insieme sono dati al 2,7%. La quota ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 30 aprile 2021) Lacontinua a calare e ora il Pd è distante poco più di un punto percentuale. A dirlo sono glielettorali realizzati daResearch per Piazza Pulita e andati in onda il 29 aprile. In sette giorni, il Carroccio passa dal 21,6% al 21,2%. I dem rimangono stabili al 20%. Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle registrano una leggera crescita portandosi rispettivamente al 17,9% e al 16,7%. Bene anche Forza Italia che sale dal 6,5% al 6,8%. Azione rimane ferma al 3,5% mentre Sinistra Italiana sialla soglia di sbarramento del 3% (2,7%). Si allontana da quella soglia Italia viva che cede un decimo e si attesta al 2,1%. Sotto il 2% troviamo Verdi (1,9%), Articolo 1 (1,7%), +Europa (1,5%) e Cambiamo (1,3%). Gli altri partiti tutti insieme sono dati al 2,7%. La quota ...

