Stasera su Canale 5 Pio e Amedeo vogliono rivendicare l’utilizzo di parole come neg*o e froc*o (Di venerdì 30 aprile 2021) La polemica è esplosa. Tutto è partito da un’intervista rilasciata a Libero e pubblicata ieri nella quale si parla del loro programma, Felicissima Sera, in onda su Canale 5 in prima serata. Stasera l’ultima puntata, quella che – senza nemmeno essere andata ancora in onda – possiamo chiamare la puntata della discordia vista la polemica social che ha scatenato. Il passaggio dell’intervista rilasciata da Pio e Amedeo a Libero che ha scatenato il popolo del web è stato quello relativo alle parole che non si possono dire in tv. LEGGI ANCHE >>> A tutti i giornali che ci tengono a fare sapere «cosa c’è nel video di Ciro Grillo» Pio e Amedeo sulle parole che non si possono dire in televisione La provocazione del giornalista di Libero è evidente e la risposta è all’altezza della ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 aprile 2021) La polemica è esplosa. Tutto è partito da un’intervista rilasciata a Libero e pubblicata ieri nella quale si parla del loro programma, Felicissima Sera, in onda su5 in prima serata.l’ultima puntata, quella che – senza nemmeno essere andata ancora in onda – possiamo chiamare la puntata della discordia vista la polemica social che ha scatenato. Il passaggio dell’intervista rilasciata da Pio ea Libero che ha scatenato il popolo del web è stato quello relativo alleche non si possono dire in tv. LEGGI ANCHE >>> A tutti i giornali che ci tengono a fare sapere «cosa c’è nel video di Ciro Grillo» Pio esulleche non si possono dire in televisione La provocazione del giornalista di Libero è evidente e la risposta è all’altezza della ...

Advertising

preleemii : stasera su Canale 5 alle 21:45 ci sarà feliccisma sera l'ultima puntata.. solo a pensare che Pier e Giuly commenter… - TV2000it : Panopticon della Compagnia Zappalà Danza e la mostra su #TuriFerro del @TeatroStabile a Retroscena Stasera 30 apri… - TV2000it : “Vi racconto il successo di ‘Boris’ e come è nato il mio Biascica' #PaoloCalabresi si racconta come attore e come… - AlbertoFarina : RT @CeccarelliL_: Stasera in TV: Su Rai Movie (canale 24) c’è “Una giusta causa” – Il film di Mimi Leder ispirato alla storia vera di Ruth… - filippo_brusa : @filippobrusa e @saradelfabbr vi aspettano #stasera (venerdì 30 aprile) alle 21.05 a #mondo galoppo???? su #rete55 (c… -