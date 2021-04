Pio e Amedeo: “Insigne ci consiglia i neomelodici, ci fu una polemica con Gattuso” (Di venerdì 30 aprile 2021) Pio e Amedeo sono una delle coppie più apprezzate della comicità italiana. I due hanno rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, tirando in ballo anche Lorenzo Insigne e Gennaro Gattuso, attaccante e allenatore del Napoli. Con i calciatori avete un rapporto speciale. Chi sono i vostri amici e fan? «Tanti, ma Lorenzo Insigne ha un posto privilegiato perché ci consiglia tutti i neomelodici napoletani. Poi Immobile, Quagliarella, Donnarumma. Tutti cervelloni come noi…». Chiudete stasera, ma con una puntata in più quale sportivo avreste voluto? «Rino Gattuso. Ci fu una polemica per dei cori che gli facemmo in Foggia-Pisa. Lui allenava il Pisa. Non la prese bene, ma se ci vedessimo ci abbracceremmo. E’ ruspante, come noi». L'articolo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 30 aprile 2021) Pio esono una delle coppie più apprezzate della comicità italiana. I due hanno rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, tirando in ballo anche Lorenzoe Gennaro, attaccante e allenatore del Napoli. Con i calciatori avete un rapporto speciale. Chi sono i vostri amici e fan? «Tanti, ma Lorenzoha un posto privilegiato perché citutti inapoletani. Poi Immobile, Quagliarella, Donnarumma. Tutti cervelloni come noi…». Chiudete stasera, ma con una puntata in più quale sportivo avreste voluto? «Rino. Ci fu unaper dei cori che gli facemmo in Foggia-Pisa. Lui allenava il Pisa. Non la prese bene, ma se ci vedessimo ci abbracceremmo. E’ ruspante, come noi». L'articolo ...

Advertising

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - IlContiAndrea : Per la prima volta un Achille Lauro intimorito. Solo Pio e Amedeo potevano riuscirci #FelicissimaSera - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni a 'Felicissima Sera' il programma condotto da Pio e Amedeo. #felicissimasera #pioeamedeo @Totti - Yoongifragolino : RT @StefanoGuerrera: ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestem… - DenverCartoons : RT @ltsmonique: Ma voi ci pensate che ci hanno rotto il cazzo perché ridevamo per LOL quando esiste letteralmente gente che ride per Pio e… -