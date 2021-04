NFL Draft 2021 – Trevor Lawrence è la prima scelta assoluta

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il primo giro deldella NFL si è ufficialmente concluso. Tra conferme e alcune sorprese, i primi 32 giovani prospetti usciti dai college della nazione sono entrati a far parte dei professionisti. La chiamata numero 1, detenuta dai Jacksonville Jaguars, ha avuto l’esito che tutti hanno ipotizzato nei mesi precedenti l’evento. I Jaguars hanno infatti chiamatodel: quali sono le altre prime 9 chiamate? Dopo la chiamata dell’ex quarterback dei Clemson Tigers, seguono quelle di altri due quarterbacks. Anche i New York Jets confermano le aspettative della vigilia e selezionano ...

Era una chiamata annunciata da mesi e non ci sono state sorprese: neliniziato questa notte a Cleveland, la prima scelta assoluta è stata Trevor Lawrence , quarterback uscito da Clemson che giocherà nei Jacksonville Jaguars . Ventunenne nativo di Knoxville, ...