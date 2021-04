Advertising

TV7Benevento : **Napoleone: Cardini, 'Ha dato un senso al grande caos della Rivoluzione Francese'** (2)... - TV7Benevento : **Napoleone: Cardini, 'Ha dato un senso al grande caos della Rivoluzione Francese'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Napoleone Cardini

Metro

Lunedì 3 maggio sarà ospite del festival Franco, saggista medievista, che parlerà di "Notre ... Chiude il festival "e Leonardo: due personaggi a confronto con le loro origini toscane", ...Fantasia e genialità oltre alla velocità ed imprevedibilità sono i postulatidel suo calcio,... abdicando il loro trofeo in pectore di fronte al nemico Napoleonico ...anche seper ...Il festival organizzato dal Club Unesco, Vinci nel Cuore e Suonamidite Onlus si svolge dal 2 al 5 maggio ed è on line ...“Da Vinci e Bonaparte. Le origini toscane del pensiero europeo” è il nome del festival che partirà domenica 2 maggio e andrà avanti, tutte le sere on ...