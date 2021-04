Musetti-Albot, qualificazioni Masters1000 Madrid: programma, orari e tv (Di venerdì 30 aprile 2021) Domani, a partire dalle ore 11.00, lo Stadium 3 di Madrid sarà teatro del match di primo turno delle qualificazioni al Masters1000 della capitale spagnola tra Lorenzo Musetti e il moldavo Radu Albot. Il classe 2002, per la prima volta, affronterà Albot e sarà un confronto non banale. Il moldavo fa della solidità una sua grande caratteristica e sulla terra rossa spagnola potrebbe rappresentare per Musetti un ostacolo di non poco. Lorenzo, però, ha voglia di accedere al tabellone principale e questo target dipende da questo primo match delle “quali”. In questo 2021 i riscontri del giovane tennista italiano sono stati importanti, permettendogli di entrare nella fatidica top-100 del ranking ATP. Pertanto, in funzione della sua crescita, imporsi è importante per dar seguito ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Domani, a partire dalle ore 11.00, lo Stadium 3 disarà teatro del match di primo turno dellealdella capitale spagnola tra Lorenzoe il moldavo Radu. Il classe 2002, per la prima volta, affronteràe sarà un confronto non banale. Il moldavo fa della solidità una sua grande caratteristica e sulla terra rossa spagnola potrebbe rappresentare perun ostacolo di non poco. Lorenzo, però, ha voglia di accedere al tabellone principale e questo target dipende da questo primo match delle “quali”. In questo 2021 i riscontri del giovane tennista italiano sono stati importanti, permettendogli di entrare nella fatidica top-100 del ranking ATP. Pertanto, in funzione della sua crescita, imporsi è importante per dar seguito ...

