Moto3, GP Spagna a Jerez: Antonelli il più veloce in FP1. classifica e migliori tempi (Di venerdì 30 aprile 2021) Nicolò Antonelli è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di Moto3. Sul circuito di Jerez il pilota della Ktm ha realizzato il miglior tempo in 1'46?319, precedendo l'argentino Gabriel Rodrigo su Honda di 169 millesimi e lo svizzero Jason Dupasquier su Ktm di 212. Bene anche gli altri italiani: Dennis Foggia è sesto, davanti ad Andrea Migno. Chiudono la top ten Stefano Nepa e Romano Fenati, rispettivamente nono e decimo. La Moto3 tornerà in pista alle 13.15 per le FP2. Moto3, FP1: LA classifica DEI migliori tempi 1. Nicolò Antontelli 1'46"319 2. G. Rodrigo +0.169 3. J. Dupasquier +0.212 4. J. Masia +0.229 5. D. Oncu +0.2496. D. Foggia +0.2767. A. Migno +0.302 8. D. Binder ...

