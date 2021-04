Meteo Maggio, l’estate arriverà in anticipo? Le ultime novità (Di venerdì 30 aprile 2021) Il mese di Maggio, non di rado, può riservare degli autentici colpi di scena. Negli ultimi anni, effettivamente, Maggio è stato insolitamente caratterizzato da frequenti fasi di Meteo avverso. Non sono mancate precipitazioni abbondanti e fasi di freddo anomalo. l’estate 2021 sembra aver fretta di arrivare, forseIn questi casi, quando Maggio trascorre in modo così bizzarro, spesso c’è lo zampino del “Final Warming” che non è altro che l’ultimo riscaldamento stagionale fisiologico della stratosfera polare. Talvolta questo fenomeno è capace di condizionare le dinamiche bariche in troposfera fino alle medie latitudini. Quando si verificano queste anomalie climatiche, l’estate spesso fatica a decollare nella sua fase iniziale, con ripercussioni e strascichi che possono arrivare a ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 30 aprile 2021) Il mese di, non di rado, può riservare degli autentici colpi di scena. Negli ultimi anni, effettivamente,è stato insolitamente caratterizzato da frequenti fasi diavverso. Non sono mancate precipitazioni abbondanti e fasi di freddo anomalo.2021 sembra aver fretta di arrivare, forseIn questi casi, quandotrascorre in modo così bizzarro, spesso c’è lo zampino del “Final Warming” che non è altro che l’ultimo riscaldamento stagionale fisiologico della stratosfera polare. Talvolta questo fenomeno è capace di condizionare le dinamiche bariche in troposfera fino alle medie latitudini. Quando si verificano queste anomalie climatiche,spesso fatica a decollare nella sua fase iniziale, con ripercussioni e strascichi che possono arrivare a ...

