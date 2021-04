Messias: «Sarebbe bellissimo giocare ancora con Simy. Sull’Inter…» (Di venerdì 30 aprile 2021) Junior Messias ha parlato a Repubblica alla vigilia del match contro l’Inter: queste le parole del fantasista del Crotone Junior Messias ha parlato a Repubblica alla vigilia del match contro l’Inter. Queste le parole del fantasista del Crotone. SENZA TIFOSI – «L’unico vero dispiacere è che domani contro l’Inter, squadra fortissima, non ci sarà il nostro pubblico a sostenerci. In Serie B i nostri tifosi ci hanno dato una carica incredibile, ci hanno trasmesso la voglia di dimostrare il nostro valore. In qualche modo ci fanno sentire comunque la loro vicinanza anche ora, ma non è la stessa cosa. Abbiamo molto presto cominciato a essere ultimi, e psicologicamente non è una situazione facile da gestire. Soprattutto nel vuoto degli stadi, dove ciascuno deve trovare in sé le proprie motivazioni». MOMENTO PIÙ BELLO IN SERIE A – «Il primo gol, col Cagliari, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Juniorha parlato a Repubblica alla vigilia del match contro l’Inter: queste le parole del fantasista del Crotone Juniorha parlato a Repubblica alla vigilia del match contro l’Inter. Queste le parole del fantasista del Crotone. SENZA TIFOSI – «L’unico vero dispiacere è che domani contro l’Inter, squadra fortissima, non ci sarà il nostro pubblico a sostenerci. In Serie B i nostri tifosi ci hanno dato una carica incredibile, ci hanno trasmesso la voglia di dimostrare il nostro valore. In qualche modo ci fanno sentire comunque la loro vicinanza anche ora, ma non è la stessa cosa. Abbiamo molto presto cominciato a essere ultimi, e psicologicamente non è una situazione facile da gestire. Soprattutto nel vuoto degli stadi, dove ciascuno deve trovare in sé le proprie motivazioni». MOMENTO PIÙ BELLO IN SERIE A – «Il primo gol, col Cagliari, ...

