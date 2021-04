Masters1000 Madrid, oggi il sorteggio: Sinner e Berrettini teste di serie, i pericoli da evitare. Possibile derby con Fognini? (Di venerdì 30 aprile 2021) Si terrà oggi alle ore 18.30 il sorteggio per il tabellone del Masters1000 di Madrid. Tra gli attesi protagonisti i nostri tre alfieri: Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Jannik Sinner. Il tennista romano pare aver ritrovato una buonissima condizione, come dimostra il successo all’ATP 250 di Belgrado. Un ottimo viatico per l’azzurro che nelle scorse settimane aveva dichiarato a più riprese della necessità di mettere partite nelle gambe così da poter ritrovare la condizione migliore. Il tennista allenato da Vincenzo Santopadre avrà anche la possibilità di sfruttare la bye del primo turno, assicurato alle prime otto teste di serie della manifestazione, grazie ai forfait di Novak Djokovic e Roger Federer, il ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Si terràalle ore 18.30 ilper il tabellone deldi. Tra gli attesi protagonisti i nostri tre alfieri: Matteo, Fabioe Jannik. Il tennista romano pare aver ritrovato una buonissima condizione, come dimostra il successo all’ATP 250 di Belgrado. Un ottimo viatico per l’azzurro che nelle scorse settimane aveva dichiarato a più riprese della necessità di mettere partite nelle gambe così da poter ritrovare la condizione migliore. Il tennista allenato da Vincenzo Santopadre avrà anche la possibilità di sfruttare la bye del primo turno, assicurato alle prime ottodidella manifestazione, grazie ai forfait di Novak Djokovic e Roger Federer, il ...

