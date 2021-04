Maria Giovanna Maglie a La Confessione Nove di Peter Gomez | “Quando la politica prende una decisione gli scienziati devono tacere”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 30 aprile 2021) “Costituzione nel cesso, virologi nuovi dittatori”. Parola di, ospite a ‘La’ diin onda venerdì 30 aprile alle 22.45 su. “Insomma, perché dici queste cose?”, ha domandato il direttore de Ilfattoquotidiano.it riferendosi a una dichiarazione che la scrittrice aveva fatto qualche giorno prima. “Alcuni di questi, non tutti, sono 15 mesi che stanno anche tre volte al giorno in televisione, quindi io sempre mi domandoè che lavorano – ha puntualizzato l’ex inviata – Hanno sostenuto tutto e il contrario di tutto“. “Devo dire che è arrivato a noi e a tutto il mondo addosso un tir, per cui persino paesi molto meglio organizzati del nostro, cito la Germania, sono paesi che sono ancora in lockdown, a ...