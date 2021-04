L'uomo che ha sintomi Covid da un anno e non riesce a guarire (Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - Il paziente con il cosiddetto "Long Covid" più duraturo di tutto il Regno Unito si chiama Jason Kelk, 49 anni, di Leeds. È ammalato da un anno e, questo, secondo la stampa inglese lo rende il paziente con la più lunga infezione Covid-19. A causa della malattia, Kelk vomita ogni giorno. L'uomo è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per un'infezione al torace lo scorso aprile, che si è rivelata poi essere Covid-19. L'insegnante di informatica della scuola primaria, che da allora non ha lasciato l'ospedale, è stato trasferito in terapia intensiva e collegato a un ventilatore già 48 ore dopo. Ma il danno causato dal virus al suo stomaco, secondo quanto riferito dai medici, lo ha lasciato con una gastroparesi, facendolo soffrire di regolari attacchi di vomito. Inoltre è ancora ... Leggi su agi (Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - Il paziente con il cosiddetto "Long" più duraturo di tutto il Regno Unito si chiama Jason Kelk, 49 anni, di Leeds. È ammalato da une, questo, secondo la stampa inglese lo rende il paziente con la più lunga infezione-19. A causa della malattia, Kelk vomita ogni giorno. L'è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per un'infezione al torace lo scorso aprile, che si è rivelata poi essere-19. L'insegnante di informatica della scuola primaria, che da allora non ha lasciato l'ospedale, è stato trasferito in terapia intensiva e collegato a un ventilatore già 48 ore dopo. Ma il dcausato dal virus al suo stomaco, secondo quanto riferito dai medici, lo ha lasciato con una gastroparesi, facendolo soffrire di regolari attacchi di vomito. Inoltre è ancora ...

Advertising

MonicaCirinna : Con rispetto ricordo alla #CEI che per la legge italiana esistono famiglie diverse (non solo formate da uomo e donn… - PiazzapulitaLA7 : L'idea che un uomo di 78 anni, trapiantato di fegato, molto malato, che è l'ombra dell'uomo che era, passi i suoi u… - chetempochefa : È morto #MichaelCollins, astronauta dell’Apollo 11 che il 20 luglio del 1969 portò l'uomo sulla Luna ?? Le parole d… - paolamorellato : RT @Sua_Artezza: Un #rider è caduto dalle scale sul Naviglio, piange in attesa dell'ambulanza. Un uomo di un metro e ottanta che racconta d… - AlbertoZacheo : RT @AlbertoLetizia2: Stupore per le parole del padre della ragazza di Campobello di Mazara che ha denunciato uno #stuprodigruppo. L'uomo si… -